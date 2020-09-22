В Челябинске бывшему ректору УралГУФК вынесли приговор за взятки

Евгения Орехова задержали в 2016 году, однако суд поставил точку в его дело только спустя четыре года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд Челябинска, 22 сентября, вынес приговор в отношении бывшего ректора Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК) Евгения Орехова. Вместе с ним также осудили и его дочь — Анастасию. Их признали виновными в получении взяток и посредничестве в этом, а также в превышении должностных полномочий.

В суде установили, что Евгений Орехов, занимая пост ректора УралГУФК, в 2015-2016 годах получал взятки от 12 представителей коммерческих организаций на сумму свыше 4 млн рублей. Эти деньги предназначались на оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с университетом. Посредниками между сторонами выступили дочь Орехова и еще два человека, которые ранее уже были осуждены.

— Кроме того, обвиняемый в 2015 году без согласования с министерством спорта РФ и территориальным Управлением Росимущества незаконно под видом заключения договоров по оказанию услуг сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа, причинив ущерб «УралГУФК» на сумму свыше 5,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил экс-ректора к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Помимо этого, ему запрещено на три года занимать должности в сфере госслужбы. Его дочь — Анастасия Орехова, получила 4 года колонии общего режима. Она также должна будет выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Приговор бывшему рекотору огласил судья Александр Табаков. Он также рассматривает дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Фото: Вадим Архипов

Отметим, что на квартиру Орехова стоимостью в 5 млн рублей был наложен арест. Она будет сохранена судом для взыскания штрафа. Среди всего прочего, у обвиняемого конфисковали 296 тысяч рублей в пользу государства.

Напомним, Евгения Орехова и его дочь задержали в мае 2016 года, когда они находились в одном из ресторанов Челябинска. Расследование уголовного дела в отношении отца и дочери длилось два года, еще столько же времени понадобилось суду, чтобы вынести приговор.

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