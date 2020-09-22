В больнице под Челябинском произошел потоп из-за дождя

Фото: telegram / «Бюро наводок»

В стационаре больницы села Долгодеревенское под Челябинском возник потоп в палатах пациентов. Чтобы минимизировать последствия ЧП, пришлось ставить ведра и тазики в местах, где сильнее всего протекала вода. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Бюро наводок».

— Треш в реабилитационном центре для перенесших COVID-19 в Долгодеревенском. Наши подписчики прислали шокирующее видео, которое пусть комментируют чиновники. У нас слов нет. Говорят, на видео не административное помещение, а палата, где должны восстанавливаться люди, — написали в телеграм-канале.

Главный врач больницы Владимир Самохвалов прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что инцидент произошел из-за повреждения плит на крыше.

— Пациентов в палатах не было, на данный момент протечки устранены. Вчера и сегодня в больнице были комиссии Минздрава и Минстроя. В ближайшее время начнётся ремонт, — сообщил главврач.

Напомним, похожий случай произошёл в июле в противотуберкулезном диспансере в Челябинске. Тогда из-за потопа медучреждение лишилось 45 мест для пациентов. Больных пришлось на время переселить в другие палаты.

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