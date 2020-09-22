В Челябинске на фасаде здания детской поликлиники появилось изображение девочки с бабочками и птицей

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

В Челябинске продолжают рисовать живописные граффити на фасадах домов. Недавно на здании детской поликлиники №4 по улице Краснознаменной появилось изображение девочки с бабочками и птицей. Работы по созданию этого арт-объекта выполнил известный городской художник Тимур Абдуллаев.

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Отметим, граффити Тимура Абдуллаева известны не только челябинцам, но и жителям других городов России. А в 2018 году одну из его работ оценил известный бразильский футболист Рональдиньо. Он выложил в инстаграме фотографию арт-объекта, сделанного челябинским художником.

Напомним, этим летом в Челябинске прошел фестиваль граффити «Культурный код», после которого на Университетской набережной развернулся музей уличного искусства. На фасадах домов создали 11 уникальных и непохожих друг на друга арт-объектов. Тогда мэр города Наталья Котова заявила, что традиция росписи стен в Челябинске будет продолжаться.

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