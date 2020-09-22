В Челябинске из-за проблем с электричеством «Белый Хутор» стал темным

Фото: Архив КП

В Челябинске вечером, 22 сентября, у жителей двух микрорайонов отключилось электричество. Проблемы возникли у жильцов «Белого Хутора» и «Привилегии». О произошедшем сообщили читатели комсомолки.

— В хуторе ещё и насосы встали, вода кончилась. На улице темень кромешная, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Напомним, похожая ситуация произошла второго сентября в селе Долгодеревенское в Сосновском районе. Тогда несколько многоквартирных и частных домов остались без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru