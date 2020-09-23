Ждать ли в Челябинске бабье лето

Бабье лето, увы, будет очень коротким. Фото: Евгения ГУСЕВА

Холода и зачастивший дождь совсем не радуют. Не такой погоды челябинцы ждали от сентября. Но незначительное потепление все же будет — к концу этого месяца.

Сейчас в Челябинске дневные температуры не поднимаются выше +12 градусов. Однако столбик термометра поползет вверх уже в пятницу, 25 сентября. В конце рабочей недели синоптики обещают +14 градусов, а к понедельнику +17. Причем, дожди должны закончиться уже сегодня. Дальше город ждут солнечные и ясные дни.

Бабьим летом, конечно, такую погоду можно назвать весьма относительно. Но других всплесков тепла Челябинский гидрометцентр пока не обещает.

В октябре на Южном Урале столбик термометра обычно не поднимается выше +13 градусов.

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