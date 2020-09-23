Челябинская область живет под защитой сил МЧС

Алексей Текслер и Николай Гречушкин обсудили возможность создания современного учебно-тренировочного центра. Фото: gubernator74.ru

Глава региона провел рабочую встречу с важным гостем. В Челябинск прибыл замминистра РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Николае Гречушкиным. Алексей Текслер сообщил, что сегодня 94 % территории нашего региона попадает под защиту пожарно-спасательных частей. В бедственных случаях помощь приходит незамедлительно.

Сейчас у личного состава ГУ МЧС России по Челябинской области появилась дополнительная нагрузка из-за дезинфекции зданий, транспорта, городской инфраструктуры. С важной задачей региональное управление справляется.

— Рад вас приветствовать у нас в Челябинской области. Мы не в первый раз проводим сборы МЧС, в том числе руководящего состава. Опыт уже имеется, у нас налажено, как мне кажется, активное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Челябинской области,- сказал Алексей Текслер.

Гречушкин прибыл на учебно-методические сборы с руководящим составом служб тылового и технического обеспечения главных управлений МЧС России по регионам РФ, спасательных воинских формирований и образовательных организаций высшего образования МЧС России. Замминистра посетит автозавод «Урал» в Миассе. «Урал» — единственный поставщик всей пожарно-спасательной техники министерства.

Текслер и Гречушкин обсудили возможность создания современного учебно-тренировочного центра на базе вновь построенной 9-й пожарно-спасательной части.

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