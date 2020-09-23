Режиссер оперы «Садко» заболел коронавирусом после премьеры в Челябинске

По словам режиссера, коронавирус у него проходит в легкой форме. Фото: vk.com / «НОВАТ опера | балет»

Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев подхватил COVID-19. По его словам, заболевание протекает в легкой форме. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

Примечательно, что болезнь Стардубцев подхватил после премьеры оперы «Садко», которая состоялась 11 сентября на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки..

— последние 3 недели очень плотно был занят подготовкой премьеры оперы «Садко» в Челябинске, которая прошла с большим успехом, много летал, аэропорты, самолеты. Соответственно, с моим родным НОВАТом я общался дистанционно, — написал Стародубцев во «Вконтакте» в группе театра, где он работает.

Напомним, в августе стало известно о том, что коронавирусом заразился звезда сериала «Универ» и уроженец Челябинска Станислав Ярушин. Болезнь у него протекала в легкой форме. Вылечиться известному актеру удалось уже через несколько недель. Позже Ярушин в соцсетях сообщил, что от него начали «шарахаться» знакомые»

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе на 23 сентября зафиксировано 16 166 случаев заболевания коронавирусом.

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