Стас Ярушин высказался в поддержку людей, которые переболели коронавирусом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда «Универа» Стас Ярушин, недавно переболевший коронавирусом, заявил, что от него стали «шарахаться» знакомые. В своем Instagram он опубликовал эмоциональный пост и высказался в поддержку тех, кто также вылечился от ковида и оказался в похожей ситуации.

— Вчера от меня стали шарахаться из серии: а ты точно не заразный!? Постоянно поступают тупейшие вопросы от них же! Я понимаю, что люди паникуют и перестраховываются! Но, не до такой же степени! — написал он.

Шоумен подчеркнул, что он — ответственный человек и не стал бы выходить на улицу, будучи больным.

— Неужели вы думаете, что у меня нет мозгов!? От этого ни кто не застрахован! И не надо к этому относиться, как «прокаженный»! Я по-человечески расстроен! Знайте об этом! И говорит вам это абсолютно здоровый, по всем показателям, человек с антителами. У меня все! Выводы я сделал, — подытожил он.

Стас Ярушин узнал о болезни 1 августа, но рассказал об этом широкой публике только на этой неделе. Говорит, поражение легких минимальное, вкусы и запахи чувствовал, слабость появилась только на 10 день. Сложнее было перенести психологически. На днях шоумен сообщил, что его выписали и он «брызжет антителами».

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