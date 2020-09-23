Жителя Челябинска осудят за стрельбу по полицейскому во время задержания

Жителю Челябинска будут предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителя власти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На скамье подсудимых окажется 29-летний мужчина, который открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейскому. Ему будут предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел в Челябинске поздним вечером, 20 мая, возле пересечения улиц Худякова и Энтузиастов. Сотрудник уголовного розыска регионального полицейского главка производил задержание обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления. Однако тот решил оказать сопротивление.

— Обвиняемый, достоверно зная о том, что перед ним находится представитель власти, не желая быть задержанным, находясь на водительском сиденье автомобиля «Вольво», из травматического оружия - пистолета «Гроза 02» произвел выстрелы в направлении стоящего в непосредственной близости оперуполномоченного, который среагировал и своевременно уклонился от выстрелов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Стрелявшего мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело в отношении него будет рассмотрено в Центральном районном суде Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru