На отдыхе в Сочи конькобежке с мировым именем Ольге Фаткулиной пришлось спасать собственную собаку

Ольга и Шон плывут по каньону. Фото предоставлено Ольгой Фаткулиной.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи челябинская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, как ей пришлось спасать собственную собаку. Без помощи знаменитой хозяйки мальтийская болонка Шон не смогла преодолеть залитый водой каньон Чертовы ворота под Сочи.

В эти дни Ольга Фаткулина набирается сил и тренируется под южным солнцем. Как-то она решила пройти по реке, протекающей по каньону. Четвероногого друга спортсменка взяла с собой — он сидел на руках. Но неожиданно прогулка стала экстремальной.

— Глубина реки разная. Где-то ее возможно перейти вброд, а где-то дно уходило далеко вниз. Иногда вода доходила мне до подбородка, и тогда Шона приходилось нести на вытянутой руке. А в какой-то момент пришлось поплыть. От неожиданности я чуть не захлебнулась, — рассказала Ольга Фаткулина.

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