На челябинского студента, сделавшего пост о массовом убийстве, завели уголовное дело

Дома у студента нашли несколько ножей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего Дениса Куценко. Об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. В постановлении говорится, что Куценко «имел умысел на убийство двух и более лиц на территории Ленинского района Челябинска».

Как сообщает следствие, после публикации поста студент приобрел «не менее 4 ножей, тем самым совершил умышленные действия, направленные на приготовление к совершению убийства двух и более лиц». Однако довести до конца свою задумку парень не смог, поскольку силовики узнали о его умысле. Дело возбуждено по ч.1 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

— Сегодня на допросе Денис вновь подчеркнул, что не хотел никого убивать и не готовился к преступлению. После этого он отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, — сказал адвокат Андрей Лепехин.

Куценко продолжает настаивать, что все это — пранк, а ножи он купил для кулинарных целей, ведь учится парень на повара.

Напомним, Дениса Куценко арестовали в стенах колледжа за пост о готовящемся массовом убийстве. Парень заявил, что это не больше чем розыгрыш, затем его госпитализировали в психиатрическую больницу.

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