Билайн расширяет возможности «семейного домашнего кинотеатра»

Билайн представляет новую подписку для всей семьи с доступом к тысячам популярных фильмов, мультфильмов, сериалов, познавательных программ в сервисе «Билайн ТВ» (12+). Подписка «Семейная» стала частью обновленных пакетов «Кино + ТВ» и уже доступна без дополнительной платы для пользователей семейных тарифов 2019-2020 гг, тарифов «Близкие люди 2» и выше в Москве, «Близкие люди 3» и выше в регионах, линейки «Не один дома», а также ряда других предложений с сервисом «Билайн ТВ». В зависимости от тарифного плана абонент получает один из базовых пакетов «Кино+ТВ 1», «Кино+ТВ 2» и «Кино+ТВ 3», которые различаются количеством каналов.

Новая подписка в «Билайн ТВ» сформирована с учетом предпочтений пользователей сервиса. Она включает в себя более чем 3 000 единиц контента, среди которого фильмы разных жанров, все сезоны популярных сериалов, познавательный контент, а также мультсериалы для самых маленьких зрителей. Пользователи подписки уже сейчас могут смотреть кинохиты проката: фильмы «Волк с Уолл Стрит», «Зеленая книга», «Гонка», а также сериалы «Золотая жизнь» от HBO и «Сектор Zero» от Canal+, мультсериал «Удивительный дом профессора Амброзиуса» от DisneyChannel и другой контент с высоким рейтингом.

Смотреть весь контент по подписке абоненты «Билайн ТВ» смогут с любых устройств, где доступен сервис: на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android, на ТВ-приставках «Билайн ТВ», BeeBox* и Android TV, на телевизорах LG и Samsung с функцией Smart TV**, а также с компьютеров по ссылке: https://beeline.tv/.

Активировать подписку просто: достаточно зайти в раздел «Видео» в «Билайн ТВ», найти подписку «Кино+ТВ» и нажать кнопку «Активировать бесплатно». Для тех клиентов, которые уже ранее активировали ТВ-каналы, бесплатная подписка будет доступна автоматически.

Подписка «Кино + ТВ» доступна бесплатно в тарифах «Близкие люди 2» и выше в Москве, «Близкие люди 3» и выше в регионах, в тарифах линейки «Не один дома», семейных тарифах и тарифах Домашнего интернета 2019 и 2020 гг, которые включают в себя «Билайн ТВ», Пользователи других тарифов Билайн и абоненты других операторов связи смогут приобрести подписку «Семейная» за 79 рублей в месяц, или подключить другие понравившиеся пакеты семейства «Кино+ ТВ» в зависимости от своих предпочтений и желаемого количества каналов. Подписка недоступна для подключения пользователям Домашнего цифрового телевидения (IPTV).

* БиБокс — ТВ-приставка от Билайн на базе Android TV

** Smart TV — технология, объединяющая интернет и цифровые интерактивные сервисы в телевизорах.