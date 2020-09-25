В Челябинской области выбрали грантополучателей — начинающих фермеров и семейные фермы

Три семейных фермы и 22 начинающих фермера в Челябинской области стали победителями в конкурсе Минсельхоза и получат гранты на развитие своих хозяйств. На поддержку семейных ферм будет направлено 30 млн рублей, на развитие новых фермерских хозяйств — 90 млн рублей.

Все три семейные фермы — победители конкурса, оказались из Октябрьского района. С этого года могут получать гранты не только животноводческие, но и хозяйства с любым другим направлением деятельности. Наибольшее количество баллов в конкурсе было присвоено семейной ферме Оксаны и Александра Крель, специализирующейся на производстве зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Средства гранта, 13 млн 800 тыс. рублей, фермеры вложат в приобретение самоходного опрыскивателя экстра класса Jactouniport 4530.

В конкурсе начинающих фермеров (срок регистрации хозяйств не более двух лет) из 33 участников победителями стали 22 хозяйства. Из них максимальный объем гранта — 5 млн рублей — получат 12 начинающих фермеров. На бюджетные гранты, добавив собственные средства, фермеры приобретут сельскохозяйственную технику, молочный и мясной скот.

По словам председателя конкурсной комиссии, первого заместителя министра сельского хозяйства Александра Завалищина, фермеры региона производят практически половину регионального урожая зерна. Развивая сельский бизнес, фермеры создают основу для социально-экономического развития сельских поселений.