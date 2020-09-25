Погода в Челябинске на выходные, 26 и 27 сентября: бабье лето и заморозки на почве

В выходные есть повод вспомнить о жарком лете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ясное солнце вернуло в город тепло и хорошее настроение. Впереди у челябинцев короткое бабье лето. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на субботу будет очень холодной. В городе ожидаются заморозки на почве, температура воздуха также упадет до нуля. Зато день будет теплым, безветренным, солнечным. Синоптики обещают в субботу до +15...+17 градусов.

Ночь на воскресенье и само воскресенье чуть -чуть теплее субботы: ожидается +2..+4 градуса ночью и +16...+18 градусов днем. День также будет солнечным и безветренным. Точно таким же ожидается понедельник, 28 сентября.

Дальше погода, увы, испортится: похолодает и пойдет дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru