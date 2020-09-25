В Челябинской области загорелась школа, где подрядчики выполняли работы с применением открытого огня

Школа, где произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в пятницу, 25 сентября, в Мирненской школе Уйского района. На крыше здания трудились подрядчики. Они проводили ремонтные работы с использованием открытого огня. В результате этого над спортзалом образовательного учреждения произошло возгорание смеси битума с бензином на площади трех квадратных метров.

О произошедшем сразу доложили персоналу школы. Из здания было эвакуировано 117 детей и 23 взрослых. Кровельщики до приезда пожарных смогли потушить возгорание с помощью огнетушителя.

— Прибывшие по повышенному номеру сложности огнеборцы не застали открытого горения. Специалисты МЧС России провели разведку, убедились, что опасность никому не угрожает, отсутствуют тлеющие элементы конструкции здания, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Погибших и пострадавших нет. Школа работает в штатном режиме. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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