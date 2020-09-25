В Челябинске возле ЧелГУ ограничили движение из-за просадки асфальта

Водителей просят учитывать ситуацию и снижать скорость при проезде проблемного участка дороги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на улице Братьев Кашириных возле дома №102 временно ограничили движение. Там был обнаружен дефект, который связан с просадкой асфальта. По этой причине вчера, 24 сентября, собиралось выездное совещание. Эксперты выявили, что на проблемном участке дороги проходят инженерные сети МУП «ПОВВ».

— Предприятию предписано в срочном порядке до конца текущей недели выявить причину просадки путем диагностики проходящего под проезжей частью водовода. При невозможности установления причины дефекта асфальтобетонного покрытия методом лабораторной диагностики водопроводных сетей будет решаться вопрос о вскрытии дорожного полотна, — сообщила пресс-служба администрации Челябинска.

В настоящий момент проводятся работы по устранению повреждений. Возле дефектного дорожного полотна уже установлены искусственные ограждения и предупреждающие знаки, чтобы не допустить аварий. Водителей просят заранее учитывать ситуацию и ограничивать скорость движения при проезде этого участка.

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