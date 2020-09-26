Матч «Челябинск» — «Звезда» отменен из-за вспышки коронавируса у футболистов

Фото: ФК "Челябинск"/vk.com

Матч между ФК «Челябинск» и пермской «Звездой», запланированный на 27 сентября, не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «горожан».

— Пермская команда ушла на карантин из-за обнаруженной у нескольких игроков «Звезды» Covid-19, — рассказал пресс-атташе клуба Никита Корнеев.

Решение о результате матча будет принято на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

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