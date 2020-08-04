Футбол разрешили, но без зрителей: «Челябинск» начнет новый сезон 9 августа (расписание турнира)
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ - второй дивизион российского футбола) наконец-то дала «добро». 9 августа в стране после «футбольного карантина» возобновляется чемпионат страны.
Южный Урал на турнире будет представлять футбольный клуб «Челябинск». Уже в это воскресенье «горожане» в стартовом матче первого круга сыграют на выезде с новичком чемпионата ПФЛ нижегородской «Волной». А 15 августа дома сразятся с ульяновской «Волгой». Первый круг турнира продлится до 5 ноября. «Челябинск» сыграет 14 матчей. Второй круг планируют начать в апреле будущего года.
По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, организаторы турнира прописали четкий медицинский регламент: каждую неделю все игроки и тренера сдают тесты на коронавирус, перед матчем – в общественных местах, все должны быть в санитарных масках и соблюдать санитарную дистанцию. А сами матчи и в Челябинске и других городах, к сожалению, пока будут проходить без зрителей – до того, как будет распоряжение о допуске болельщиков на трибуны
— Группа «Урал-Приволье» претерпела изменения, к нам добавились команды из Барнаула и Новосибирска. Что, я считаю, положительным образом скажется на зрелищности турнира, — отметил Константин Арестов.
Напомним, чемпионат ПФЛ был прерван за пару туров до конца турнира. ФК «Челябинск» досрочно завоевал серебряные медали. Новый сезон должен был стартовать в начале июня, но из-за пандемии коронавируса его начало отложили.
Футболисты вовсю тренировались на самоизоляции, а один из форвардов клуба Павел Крыжевских скучал по своей супруге Светлане, которая оказалась "запертой" на карантине в США.
ФК «Челябинск» первым из профессиональных клубов Южного Урала начинает регулярный спортивный сезон.
Календарь игр футбольного клуба «Челябинск»
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур 9 августа (воскресенье)
"Волна" Нижегородская обл. - "Челябинск"
2-й тур 15 августа (суббота)
"Челябинск" - "Волга" Ульяновск
19 августа (среда)
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.
"Челябинск" — "Носта"
3-й тур 23 августа (воскресенье)
"Оренбург-2" — "Челябинск"
4-й тур 29 августа (суббота)
"Челябинск" - "Носта" Новотроицк
5-й тур 7 сентября (понедельник)
"Челябинск" - "Новосибирск"
6-й тур 10 сентября (четверг)
"Челябинск" - "Динамо-Барнаул"
7-й тур 20 сентября (воскресенье)
"Тюмень" - "Челябинск"
8-й тур 27 сентября (воскресенье)
"Челябинск" - "Звезда" Пермь
9-й тур 3 октября (суббота)
"Челябинск" пропускает тур
10-й тур 8 октября (четверг)
"Челябинск"- "Крылья Советов-2" Самара
11-й тур 13 октября (вторник)
"Зенит-Ижевск"- "Челябинск"
12-й тур 18 октября (воскресенье)
"Челябинск" - "КАМАЗ" Набережные Челны
13-й тур 25 октября (воскресенье)
"Лада" Димитровград - "Челябинск"
14-й тур 31 октября (суббота)
"Челябинск" - "Лада-Тольятти"
15-й тур 5 ноября (четверг)
"Челябинск" - "Урал-2" Екатеринбург
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