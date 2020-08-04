Футбол разрешили, но без зрителей: «Челябинск» начнет новый сезон 9 августа (расписание турнира)

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:34:34+03:00

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Профессиональная футбольная лига (ПФЛ - второй дивизион российского футбола) наконец-то дала «добро». 9 августа в стране после «футбольного карантина» возобновляется чемпионат страны.

Южный Урал на турнире будет представлять футбольный клуб «Челябинск». Уже в это воскресенье «горожане» в стартовом матче первого круга сыграют на выезде с новичком чемпионата ПФЛ нижегородской «Волной». А 15 августа дома сразятся с ульяновской «Волгой». Первый круг турнира продлится до 5 ноября. «Челябинск» сыграет 14 матчей. Второй круг планируют начать в апреле будущего года.

По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, организаторы турнира прописали четкий медицинский регламент: каждую неделю все игроки и тренера сдают тесты на коронавирус, перед матчем – в общественных местах, все должны быть в санитарных масках и соблюдать санитарную дистанцию. А сами матчи и в Челябинске и других городах, к сожалению, пока будут проходить без зрителей – до того, как будет распоряжение о допуске болельщиков на трибуны

— Группа «Урал-Приволье» претерпела изменения, к нам добавились команды из Барнаула и Новосибирска. Что, я считаю, положительным образом скажется на зрелищности турнира, — отметил Константин Арестов.

Напомним, чемпионат ПФЛ был прерван за пару туров до конца турнира. ФК «Челябинск» досрочно завоевал серебряные медали. Новый сезон должен был стартовать в начале июня, но из-за пандемии коронавируса его начало отложили.

Футболисты вовсю тренировались на самоизоляции, а один из форвардов клуба Павел Крыжевских скучал по своей супруге Светлане, которая оказалась "запертой" на карантине в США.

ФК «Челябинск» первым из профессиональных клубов Южного Урала начинает регулярный спортивный сезон.

Календарь игр футбольного клуба «Челябинск»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1-й тур 9 августа (воскресенье)

"Волна" Нижегородская обл. - "Челябинск"

2-й тур 15 августа (суббота)

"Челябинск" - "Волга" Ульяновск

19 августа (среда)

Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.

"Челябинск" — "Носта"

3-й тур 23 августа (воскресенье)

"Оренбург-2" — "Челябинск"

4-й тур 29 августа (суббота)

"Челябинск" - "Носта" Новотроицк

5-й тур 7 сентября (понедельник)

"Челябинск" - "Новосибирск"

6-й тур 10 сентября (четверг)

"Челябинск" - "Динамо-Барнаул"

7-й тур 20 сентября (воскресенье)

"Тюмень" - "Челябинск"

8-й тур 27 сентября (воскресенье)

"Челябинск" - "Звезда" Пермь

9-й тур 3 октября (суббота)

"Челябинск" пропускает тур

10-й тур 8 октября (четверг)

"Челябинск"- "Крылья Советов-2" Самара

11-й тур 13 октября (вторник)

"Зенит-Ижевск"- "Челябинск"

12-й тур 18 октября (воскресенье)

"Челябинск" - "КАМАЗ" Набережные Челны

13-й тур 25 октября (воскресенье)

"Лада" Димитровград - "Челябинск"

14-й тур 31 октября (суббота)

"Челябинск" - "Лада-Тольятти"

15-й тур 5 ноября (четверг)

"Челябинск" - "Урал-2" Екатеринбург

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