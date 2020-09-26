Прятала в нижнем белье: в Миассе задержали 90-летнюю женщину за торговлю героином

Женщину задержали на улице Фото: Иван ВИСЛОВ

В Миассе задержали 90-летнюю женщину за сбыт героина. У нее обнаружили около 14 гр запрещенного вещества. Наркотики были спрятаны в нижнем белье.

Женщину задержали по дороге домой после сделки с покупателем. Правоохранителям удалось выйти на нее после поимки ее сообщника. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере» (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

— С учетом возраста Миасский городской суд отправил ее под домашний арест, — сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Челябинской области участились случаи поимки наркодилеров. Так, в прошлые выходные сотрудники Росгвардии задержали четверых подозреваемых в распространении героина в двух районах областного центра.

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