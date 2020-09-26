«Хороша, чертовка»: модель из Челябинской области Ирина Шейк поразила поклонников глубоким декольте на показе новой коллекции Versace

Ирина Шейк приняла участие в показе новой коллекции Versace Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модель из Челябинской области Ирина Шейк приняла участие в показе новой коллекции весна-лето 2021 от Версаче. Доминантой всего показа стала морская тема.

Ирина Шейк вышла подиум два раза: в ярко-оранжевом платье на брителях с откровенным декольте (смотреть с 18:55), и в не менее эффектном голубом платье с принтом морских звезд и глубоким вырезом (смотреть с 4:30). Подводный образ дополнила гладкая укладка с эффектом мокрых волос.

Фото были размещены в Instagram Vogue Russia. Подписчицы оценили морской образ южноуральской красавицы:

— Ирина красавица, любоваться на нее одно удовольствие, — написала пользователь Instagram.

— У Ирины шикарнейшее платье! — прокомментировала другая читательница.

— Хороша, чертовка, — так оценил наряд Ирины один из поклонников.

Онлайн-трансляцию показа можно будет посмотреть сегодня в 19:00 по московскому времени.

Также Ирина Шейк приняла участие в показе новой коллекции весна-лето 2021 от Boss.

Напомним, модель из Еманжелинска появилась на обложке сентябрьского номера итальянского Vogue без грамма косметики.

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