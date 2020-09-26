Жаль, что по слечаю дня города не дают выходных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2021 году. Согласно нему, каждый праздник будет сопровождаться дополнительными нерабочими днями. И еще одна хорошая новость: 31 декабря 2021 будет выходным (в этом году все-таки придется поработать 31 декабря).

— Предлагается выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а день отдыха — с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, — сообщается на сайте правительства РФ.

При подготовке проекта постановления соблюдена норма статьи 110 Трудового кодекса, устанавливающая продолжительность еженедельного непрерывного отдыха.

Итак, в 2021 году нерабочими будут следующие дни:

— с 1 по 10 января,

— с 21 по 23 февраля,

— с 6 по 8 марта,

— с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая,

— 12 по 14 июня,

— 4 по 7 ноября

— 31 декабря.

В чем отличие от прошлогоднего календаря праздников, читайте на сайте kp.ru.

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