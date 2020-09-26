Готовимся ко второй волне. Текслер рекомендовал работодателям переводить штат на удаленку

Челябинская область готовится ко второй волне ковида. А еще - нашествию ОРВИ и гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область готовится к атаке эпидемий — ковида, гриппа, ОРВИ. Губернатор Алексей Текслер рекомендует работодателям перевести часть сотрудников на режим удаленной работы. Распоряжение главой региона подписано в субботу, 26 сентября.

Руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работать из дома. Кто перейдет на удаленку, решит руководство предприятия или организации. Важно сохранить основные рабочие процессы, соблюсти интересы клиентов.

На удаленку перейдет часть административного персонала государственной и муниципальной службы.

Важно, что в прежнем режиме будут работать детсады, школы, больницы, вузы, техникумы, колледжи. Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, их перевод на дистанционный режим не планируется.

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