КХЛ дисквалифицировала хоккеиста челябинского «Трактора» из-за драки в Уфе

Олег Евенко набросился с кулаками на Алексея Семенова. Фото: ХК "Трактор"

Белорусский защитник «Трактора» Олег Евенко пропустит матч против своей бывшей команды — минского «Динамо». Да еще и раскошелится на штраф. А все из-за драки, произошедшей в Уфе.

На 33 минуте матча против «Салавата Юлаева» Олег Евенко набросился с кулаками на уфимского защитника Алексея Семенова и повалил его на лед. За драку обоих хоккеистов удалили на пять минут.

— В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ: (наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут) игрок команды «Трактор» Олег Евенко дисквалифицирован на одну игру и подвергнут индивидуальному штрафу, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Вдвойне обидно, ведь в тот день черно-белые уступили со счетом 1:3.

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