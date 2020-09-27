Блогер Илья Варламов похвалил челябинский двор, обустроенный в европейском стиле

Илья Варламов оценил двор в Челябинске, который благоустроил инициативный горожанин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский блогер Илья Варламов оценил двор, который благоустроил инициативный челябинец, и поставил его в пример другим.

— Можно ли было сделать в Челябинске двор лучше? Конечно, можно! Но это был бы уже более дорогой проект, и далеко не факт, что сами жители осилили бы его. Зато уже сегодня жильцы дома в Челябинске сделали для себя аккуратный чистый и сухой двор с зеленой зоной и пространством для отдыха, что конечно, здорово. Зачем жить в говне, если можно жить в саду? — написал в своем блоге Илья Варламов.

Вот так выглядит результат. Фото: vk.com/«Гражданский патруль | Челябинск»

Он отметил, что из «разбомбленного» двора с грязью и покрышками сделать зеленую лужайку с лавочками гораздо проще и дешевле, чем кажется.

— В России мало кто готов что-то делать для обустройства своего двора, а зря. Люди спокойно вкладывают сотни тысяч рублей в ремонт своих квартир, в тюнинг своих автомобилей, но совершенно не думают, что если улучшить среду вокруг себя, стоимость их активов вырастет, как и качество жизни, — добавил Илья Варламов.

Напомним, челябинец Георгий Акмен рассказал, как он благоустраивал территорию перед своим домом всего за 220 рублей.

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