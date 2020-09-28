В Челябинске официально запускают отопительный сезон

В Челябинске начался отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 с понедельника, 28 сентября. В администрации города подчеркнули, что на запуск потребуется несколько дней.

— Мы напоминаем, что для заполнения всей системы миллионного города может потребоваться несколько дней, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Для челябинцев, у которых есть общедомовой учет тепла, отопительный сезон мог начаться гораздо раньше. Ранее «Комсомолка» писала, почему поставщикам тепла невыгодно включать отопление в сентябре.

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