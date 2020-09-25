Людям холодно, но подключать тепло в сентябре не выгодно бизнесу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Почти неделю в Челябинске стояла холодная и сырая погода. Горожане просили дать тепло в дома раньше срока. Но чиновники объяснили, что обязаны соблюдать федеральный закон. А он гласит, что тепло подключают, когда среднесуточная температура в течение пяти не поднимается выше +8 градусов.

Мы узнали, откуда такая норма и почему сами тепловики не стремятся ее обойти, чтобы выдать Челябинску больше тепла и получить больше прибыли.

ПОЧЕМУ ВСЕ УПИРАЕТСЯ В +8 ГРАДУСОВ

— Норма про +8 градусов действует много десятилетий. Она связна с техническими характеристиками многоквартирных домов, построенных на территории нашей страны. Каждый жилой дом имеет теплопотери, а температура внутри помещения — определенные нормативы. Законодатели проанализировали погодные условия, при которых температура в помещении будет ниже нормативной. Отсюда и правило для старта отопительного сезона: среднесуточная температура ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд, — рассказали в пресс-службе главного поставщика тепла в мегаполис — компании «УСТЭК-Челябинск».

А пять дней выжидают оттого, что вернуть все назад невозможно.

— Если в городе потеплеет, развернуть систему вспять, отключить отопление уже нельзя. В этом случае жителям остается регулировать отопление «форточным методом» и переплачивать за тепло, — замечают в пресс-службе.

Кстати, специалисты «УСТЭК-Челябинск» подсчитали, что последние 20 лет отопительный сезон в Челябинске начинался в промежутке между 25 сентября и 4 октября. В начале сентября тепло давали несколько раз, и эти случаи — исключительные.

ОТЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ВСЕ ДОМА СРАЗУ

— Для сохранения стабильной и надежной работы системы подключение отопления в домах должно проходить по графику, планомерно, а не стихийно, — замечают в пресс-службе. — Централизованная городская система инертна. Одномоментное подключение многомиллионного Челябинска невозможно. На это уходит четыре — пять суток. Ведь необходимо заполнить трубы, подводящие тепло к каждому дому, а это тонны воды, требующие предварительного нагрева до определенной температуры.

В эти дни ТЭЦ повышают тепловую нагрузку, загружают сетевые насосы, доводят теплосетевое оборудование до значений, необходимых для старта отопительного сезона... А жэки регулируют режим теплоснабжения жилых домов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ТЕПЕРЬ НЕ В СЧЕТ

В «УСТЭК-Челябинск» нам подтвердили, что школы, садики и больницы могут подать заявку и подключить отопление раньше срока. Но опровергли информацию мэрии, что то же самое способны делать жилые дома, стоит лишь собрать подписи от жильцов дома.

— Решение данного вопроса не находится в компетенции собственников МКД. Решение о старте отопительного периода может принять только глава города, а после этого подключение происходит по графику, согласованному с единой теплоснабжающей компанией, — категоричны в компании «УСТЭК-Челябинск».

СЕНТЯБРЬ БЬЕТ ПО КАРМАНУ

Как оказалось, ранее включение батарей бьет по карману местного бизнеса. За тепло, отпущенное в сентябре, поставщики тепла не получают никакой прибыли.

— Как бы это парадоксально не звучало, но «досрочное» подключение жилого фонда не выгодно теплоснабжающим компаниям. Например, в Челябинске отсутствует норматив на отопление в сентябре, при этом доля многоквартирных домов не оборудованных приборами учета составляет более 60%. Это значит, что в сентябре теплоснабжающие организации будут нести колоссальные убытки: тепло выработано, передано и отпущено, а выставить счет на его оплату не возможно по закону, — поясняют в пресс-службе.

Спасти положение может переход на независимую систему отопления, которая позволяют включать и выключать батареи по собственному желанию. Или смена законов.

Что проще, пока неясно.

Ранее в мэрии сообщили, что в Челябинске начнут включать тепло 27-28 сентября. Сегодня Алексей Текслер также распорядился дать тепло в ближайшие дни.

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