37-летний мужчина на самокате разбился в центре Челябинска

В темноте мужчину подвело зрение. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Челябинска.

Поздно вечером в понедельник, 28 сентября, житель Челябинска налетел на транспортировочный трос и поучил серьезные травмы. Сейчас мужчину выхаживают в больнице.

— Несчастный случай произошел у дома № 11 на улице Калинина. В одиннадцатом часу вечера автомобиль «Форд Транзит» буксировал на гибкой сцепке автомобиль «ВАЗ 2111». В темноте 37-летний мужчина на самокате не заметил сцепку и налетел прямо на трос, — рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

При падении хозяин самоката получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Сейчас его выхаживают в больнице.

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