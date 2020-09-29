В Челябинске построят новый плавательный бассейн

Новое здание будет пристройкой бассейна «Строитель» Фото: google.com/maps

В Металлургическом районе Челябинска построят новый плавательный бассейн. Само здание будет являться пристроем к уже действующему бассейну «Строитель» на улице 50-летия ВЛКСМ. Как сообщили в Министерстве строительства Челябинской области, новое здание будет двухэтажным с подвальным помещением, а его общая площадь составит 1986 квадратов.

— На первом этаже по проекту располагаются санитарно-бытовые помещения, в том числе электрощитовая, — сообщили в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. — Там же — ванна бассейна, которая имеет размер 16 на 25 метров. В помещении ванны предусмотрен опускной механизм для маломобильных групп населения.

Этажом выше появится спортивный зал, а подвал рассчитан для технического оборудования и переливной ванны. На новое здание из регионального бюджета выделено 28,7 млн рублей, и еще 89,4 млн — из федерального. Здание будет использоваться для проведения спортивных мероприятий и тренировок, а также для посетителей младшего и среднего возраста.

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