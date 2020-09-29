Погода в Челябинске на 30 сентября 2020: утром город накроет туманом

Не спутайте утром туман со смогом. Фото: Василий Вахрин

В Челябинске продолжается бабье лето. Дни стоят ясные, золотые. Но в среду утром челябинцев ожидает сюрприз. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 30 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, впереди у мегаполиса холодная ночь. Температура опустится до +3...+5 градусов. А утром город накроет туман. Не перепутайте его со смогом.

Днем в Челябинске потеплеет до +18. В среду в городе полный штиль, поэтому на весь день сохранится режим НМУ. Осадков в этот день, к счастью, не будет.

Вот такая погода ожидается в Челябинске 30 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru