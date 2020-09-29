Погода в Челябинске на 30 сентября 2020: утром город накроет туманом

Не спутайте утром туман со смогом.
Фото: Василий Вахрин
В Челябинске продолжается бабье лето. Дни стоят ясные, золотые. Но в среду утром челябинцев ожидает сюрприз. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 30 сентября 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, впереди у мегаполиса холодная ночь. Температура опустится до +3...+5 градусов. А утром город накроет туман. Не перепутайте его со смогом.
Днем в Челябинске потеплеет до +18. В среду в городе полный штиль, поэтому на весь день сохранится режим НМУ. Осадков в этот день, к счастью, не будет.
Вот такая погода ожидается в Челябинске 30 сентября 2020 года.
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