В Челябинске спасли четырех человек во время пожара в жилой многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел сегодня утром, 29 сентября, в Челябинске. Загорелся балкон на четвертом этаже в жилом многоэтажном доме по улице Университетская набережная.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они одновременно тушили пожар и проводили эвакуацию людей. В общей сложности самостоятельно вышли из здания 10 человек, в том числе один ребенок. Еще четырех взрослых огнеборцы вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Жители загоревшийся квартиры – двое взрослых и ребенок – покинули жилище до прибытия пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— В результате пожара выгорел балкон квартиры, частично повреждена комната, а также смежные соседние балконы. На месте работают сотрудники отделения дознания, которым предстоит выяснить, что послужило источником зажигания, — сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Это уже не первый в Челябинске пожар, который произошел за последние дни. Ранее горела квартира на третьем этаже по улице Сталеваров в Металлургическом районе. Сотрудники МЧС при тушении огня обнаружили погибшую пожилую женщину.

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