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Коронавирус Covid-19

Студентов-медиков в Челябинской области попросили помочь с работой на ковидных базах

В регионе ситуацию с коронавирусом осложнил рост сезонных заболеваний
Рустам ЯХИН
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Всего на Южном Урале коронавирусом заразились уже 16 тысяч 655 человек

Всего на Южном Урале коронавирусом заразились уже 16 тысяч 655 человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к студентам медицинских колледжей и вузов. Она попросила их помочь с работой в поликлиниках и на госпитальных базах. Об этом Гехт сообщила на своей личной странице в Facebook.

— Сегодня ситуация по ковиду осложняется ростом сезонных заболеваний, таких как риновирусная инфекция и парагрипп. Растет число вызовов скорой и неотложной помощи, участковые службы работают на пределе, — написала в соцсетях Ирина Гехт. —Хочу обратиться к студентам старших курсов медицинских колледжей и ВУЗов. Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках.

Гехт добавила, что от студентов нужна любая поддержка. К примеру, она может быть связана с вызовами, вводами данных в систему и с телефонным консультированием.

По данным минздрава области, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвержден еще у 83 человек. Среди вновь заболевших — три школьника. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе уже достигло 16 тысяч 655 человек.

На лечении остаются 3 тысячи 360 человек. Один школьный класс закрыт на карантин по ковиду. Всего с начала пандемии в регионе погибли 480 человек, зараженных коронавирусом.

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