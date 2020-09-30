Из челябинского аэропорта запустят прямые рейсы в Пермь и Калининград

Субсидированные перелеты не за горами Фото: Юлия Лоза

В 2021 следующем году к списку субсидированных авиаперелетов из Челябинска добавятся Пермь, Ханты-Мансийск и Калининград. Последний уже есть в расписании аэропорта, но в высокий сезон был коммерческим и пользовался спросом.

— До 1 октября авиаперевозчики подают заявки в Росавиацию. Затем Росавиация определит перевозчиков на данные направления полетов, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, стоимость билетов будет зависеть от договоренностей между властями и перевозчиком.

О возможности запуска рейсов в Пермь написал в своем Instagram министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Перелеты будут осуществляться на маленьких самолетах Bombardier вместимостью до 50 пассажиров.

— Из Перми в Челябинск планируется летать дважды в неделю. При этом стоимость билета составит 3225 рублей в одну сторону. Договоренность с властями Челябинска тоже есть. Для сравнения, проезд от Перми до Челябинска на поезде обойдется примерно в 1700 руб. Время в пути при этом составит около 10 часов. На самолете оно сократится до 1 часа, — написал Николай Уханов.

Кстати, на сайте РЖД мы нашли билеты в Пермь за 746 рублей — это сидячие места. Но возможность добраться всего за час весьма привлекательна.

На сегодняшний день по программе субсидирования из Челябинска можно улетать в 10 городов Казань, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Сургут, Ростов, Минеральные Воды, Омск, Краснодар, Красноярск.

Из Магнитогорска — в Новосибирск, а с 2021 года будут субсидировать еще и перелеты в Сочи.

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