Апелляционный суд по делу экс-омбудсмена Челябинской области перенесли на октябрь

Алексея Севастьянова осудили за покушение на мошенничество Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня в Челябинском областном суде состоялось заседание по делу бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова. Сторона защиты не согласилась с приговором, который вынесли бывшему чиновнику, и теперь настаивает на его отмене, а также оправдании осужденного.

— В связи с необходимостью изучения дополнительных доводов, представленных к апелляционной жалобе одного из адвокатов, разбирательство отложено на 14 октября 2020 года, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Напомним, Севастьянову вынесли приговор 15 июня этого года по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с трехлетним испытательным сроком.

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