Одна победа из четырех: перед стартом чемпионата страны «Челбаскет» проверил силы в Кубке России

"Челбаскет" с нового сезона сыграет в российской Суперлиге-2. Фото БК "Челмет".

В Курске завершился отборочный этап Кубка страны. Впервые за три года в турнире участвовал и челябинский клуб «Челбаскет». Команда в этом году обрела профессиональный статус. В сентябре Российская федерация баскетбола приняла заявку на участие «Челмета» в чемпионате Суперлиги-2 (аналог бывшей Высшей лиги). Турнир, в котором будут участвовать 12 команд должен стартовать уже 18 октября.

В преддверии чемпионата «Челмет» попробовал свои силы в отборочных матчах Кубка России. В четырех играх челябинцам удалось лишь однажды отпраздновать победу.

Директор клуба Максим Перцев после окончания турнира отметил, что команда получила хорошую игровую практику и возможность увидеть промахи и поработать над ошибками.

— С одной стороны первые три игры показали, что мы не уступаем в уровне нашим будущим соперникам по чемпионату мужской Суперлиги-2. Но заключительная игра дала повод для того, чтобы задуматься над физическими кондициями команды — парни не смогли держать игровой темп в интенсивном формате, четыре игры за пять дней. Если говорить в целом о турнире, мы получили хорошую игровую практику, необходимую информацию о том, что требует от нас дополнительного внимания. Считаю, что еще есть время перед стартом регулярного чемпионата, чтобы закрыть самые проблемные места. Возвращаемся домой, нас ждет большой объем тренировочной работы, с высокой долей вероятности мы начнем регулярный сезон домашней игрой уже 18 октября, — прокомментировал итоги Кубка России Максим Перцев.

Первым соперником на домашнем паркете (спортивный комплекс Дворца пионеров и школьников на Алом поле) должен стать БК «Динамо» из Ставрополя.

КСТАТИ

Лучшие игроки в составе «Челмета» на Кубке России-2020

- Самый результативным игроком стал Дмитрий Якунин - в среднем за игру: 17,7 очков, 4,0 подбора, 2,8 передач и 2,3 перехвата.

- Лидер по коэффициенту полезности Андрей Егоров - на его счету 11,8 очков, 7,0 подборов и 2,8 передачи (в среднем за игру).

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