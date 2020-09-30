Сменила фамилию и место жительства: Челябинку, объявленную в федеральный розыск, поймали в ресторане

Женщину приговорили к обязательным работам, однако решение суда она исполнять не захотела. Теперь ее ждет другое наказание. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Жительницу Челябинска осудили в 2017 году за хищение чужого имущества с причинением материального ущерба. За совершенное преступление суд ей назначил наказание виде 240 часов обязательных работ. Однако решение инстанции женщина проигнорировала, за что и была объявлена в федеральный розыск.

Почти три года она скрывалась. За это время несколько раз сменила фамилию, место жительства и работу. Но уйти от правосудия не удалось.

Местонахождение осужденной установили сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Челябинской области. Они выяснили, что женщина работала в одном из ресторанов города.

— В соответствии с действующим законодательством РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Сейчас челябинка задержана и находится под стражей. Весь срок наказания она проведет в колонии-поселении.

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