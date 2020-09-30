В Челябинске временно закроют железнодорожный переезд в Чурилово

Водителям автомобилей придется ехать в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске из-за проведения аварийных работ на целую ночь закроют железнодорожный путь перегона Тракторострой – Чурилово на переезде «2109» км. В результате движение автомобилей на этом участке дороги будет прекращено.

Ограничения начнут действовать 30 сентября в 22:00, а закончатся 1 октября в 4:00. В администрации города попросили водителей учитывать ремонтные работы и заранее планировать свой маршрут.

Отметим, что объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе и по улицам Енисейской, Рождественского, Ленина и Линейной.

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