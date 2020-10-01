На Таганае сняли «семейный обед» медведицы с двумя медвежатами

Медведи пришли полакомиться овсом, яблоками и семечками. Фото: нацпарк «Таганай»

Умиление дня — в нацпарке «Таганай» в фотоловушку «попала» медвежья семья. Медведица и двое медвежат заглянули на подкормочную площадку на Черной скале. Тут сотрудники нацпарка оставили животным овес, семечки и яблоки.

— Эта столовая пользуется спросом почти у всех жителей Таганая — здесь были замечены и лисицы, и вороны, и глухари. В прошлом году заглядывали куницы и енотовидные собаки, — рассказывают в пресс-службе национального парка.

Летом звериную «точку питания» оборудовали навесом, теперь «блюда» не будет заметать снегом. В районе Черной скалы установлен также солонец для подкормки животных солью.

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