Суд вынес приговор директору базы отдыха под Челябинском, по вине которого девочка сломала позвоночник

Пострадавшая вылетела с трассы, катаясь на тюбинге Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Увельский районный суд вынес приговор директору местной базы отдыха, на которой девочка сломала позвоночник. Как сообщает следствие, вместе с родителями она каталась на тюбингах по снежной трассе. Во время очередного спуска девочка вылетела за пределы трассы, упала с тюбинга и получила перелом двух позвонков. Эксперт признал травму тяжким вредом здоровью.

Суд пришел к выводу, что этого удалось бы избежать, если бы директор базы отдыха обеспечил безопасность своим клиентам в полном объеме. Однако мужчина полностью отрицал свою вину, ссылаясь на то, что он занимается лишь прокатом тюбингов, а услуги по самому катанию не предоставляет. Но в суде выяснилось, что он эксплуатирует трассы, поддерживает их состояние, а также установил подъемник, стартовую площадку и стенды с правилами катания.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате директора базы отдыха приговорили к трем годам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.

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