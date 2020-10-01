Челябинские школьники вместе с депутатом Госдумы высадили «Лес Победы»

Эколого-патриотическая акция проходила в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» инициатором которого выступил лидер одноименного движения, депутат Государственной Думы Андрей Барышев.

Это уже не первый масштабный субботник, который в Челябинске проводит народный избранник. Две недели назад молодые деревца были высажены на месте разрушенного сквера у Центрального клуба, где планировалось строительство коммерческого объекта. Общими усилиями территорию удалось отстоять и теперь там растет «Лес Победы».

На этот раз местом проведения субботника выбрали школу № 92 в Металлургическом районе. Она носит имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева. В акции приняли участие школьники и учителя учебного заведения, представители общественных организаций «Соцгород» и «Зеленая Россия», а также сотрудники Минюста, Кадастровой палаты, Росреестра Челябинской области, ветераны и неравнодушные жители.

Стоит отметить, что для общественного лидера и депутата Госдумы Андрея Барышева забота об окружающей среде и вопросы экологии всегда были главными приоритетами в работе. Уже много лет под руководством Барышева в Челябинске проводятся массовые субботники, высаживаются деревья, благоустраиваются Каштакский и Челябинский городские боры.

— Я хочу поблагодарить всех участников субботника, а откликнулось очень много людей, значит это нужно и востребовано. Потому что мы делаем наш город более зеленым и привлекательным, и такую созидательную работу необходимо продолжать. Тем более, что она имеет еще и патриотическую составляющую: каждое дерево, посаженное в «Лесу Победы» посвящено памяти погибших героев Великой Отечественной войны. Особенно это актуально в год 75-летия Великой Победы, объявленного президентом страны годом Памяти и славы, — подчеркнул парламентарий.