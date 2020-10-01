Высокая энергия. Четверть инвестпроектов в Челябинской области основаны на наукоемких технологиях

Каждый четвертый инвестпроект в Челябинской области основывается на наукоемких технологиях. Фото: pravmin74.ru

Четверть инвестпроектов в Челябинской области учитывают в своем развитии затраты на сотрудничество с наукой в сфере исследовательской деятельности и опытно-конструкторских разработок. Привлечение новых инвесторов, создание современных производств и высокотехнологичных рабочих мест — приоритет в работе губернатора Алексея Текслера.

В конце 2019 г. в регионе утвержден план инвестиционного развития, в который вошли 320 проектов. Цена вопроса - более 600 млрд руб.

Так, сотрудничество ЧКПЗ и НИИ позволило реализовать инвестпроект по внедрению универсального шестиосевого промышленного робота-манипулятора.

Радиозавод «Полет» по нацпроекту «Цифровая экономика» и нацпроекту «Жилье и городская среда» внедряет инвестпроект «Умный город».

Девять проектов в сфере наукоемкого производства сопровождает «Территория Бизнеса». Планируется создать 2,5 тыс. рабочих мест.

Власти региона гибко реагируют на изменения федерального законодательства, принимают областные законы. Так, для реализующих инвестпроекты действуют налоговые льготы. Ставка может быть и нулевой при соответствии параметрам регионального или приоритетного инвестпроекта. На все вопросы инвесторов ответят в управлении инвестиционного развития минэкономразвития региона, в «Территории Бизнеса».