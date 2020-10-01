После бабьего лета в Челябинске резко похолодает до +5 градусов днем

К выходным - утепляйтесь! Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинск еще горит золотом, но осенние краски вот-вот начнут угасать. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, погода в городе скоро изменится в худшую сторону — в областном центре резко похолодает.

В субботу, 3 октября, в городе еще до +16 градусов. В городе будет ветрено, но дождей пока не обещают.

А уже в ночь на воскресенье, 4 октября, температура опустится до +1..+3 градусов. Сам воскресный день будет ненамного теплее: всего до +5...+7 градусов. Солнце затянут тучи, но обильных осадков не ждут.

На следующей неделе будет еще один всплеск тепла, однако дневные температуры уже не поднимутся выше +10 градусов.

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