Полицейские задержали двух жителей Челябинской области, провернувших крупные аферы с зерном на сумму более 9 млн рублей

Сделки с зерном заключались на миллионные суммы Фото: Мария АНАНОВА

Двум жителям Челябинской области 1982 и 1970 годов рождения предъявлено обвинение в мошенничестве. Они орудовали в двух регионах Урала и обманывали на крупные суммы предпринимателей, занимавшихся сельским хозяйством.

По данным полицейских Курганской области, преступление произошло в июне. Злоумышленники предложили директору сельхозорганизации купить у него пшеницу весом в 600 тонн. Житель Зауралья согласился с предложением. Однако при этом все переговоры велись по телефону, а договор и счета направлялись в электронном виде.

После выполнения обязательств в полном объеме бизнесмен оплату за зерно так и не получил. А Телефон «менеджера» оказался отключен. Мужчина потерял на этой сделке более семи с половиной миллиона рублей. За помощью он обратился в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых оперуполномоченными управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром», злоумышленники были задержаны в Челябинской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Выяснилось, что задержанные причастны к еще одному аналогичному преступлению. В августе этого года они заключили договор с одним из предпринимателей в Челябинской области на поставку зерна весом 400 тонн и стоимостью 2 млн рублей. Получив деньги в качестве предоплаты, мужчины не предоставили товар бизнесмену и скрылись.

В настоящее время в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй заключён под стражу.

Напомним, этим летом в Курганской области полицейские поймали челябинца. Он занимался рыболовством на запрещенном для этой деятельности водоеме. Тогда мужчина наловил себе рыбы на «уголовную статью».

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