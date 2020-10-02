В Челябинской области запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков

Запрет касается только проведения соревнований.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Южном Урале запрещены спортивные мероприятия. Соответствующий приказ в четверг, 1 октября, подписал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.
Согласно документу, это связано с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе и соответствует санитарным требованиям работы детских организаций — школ, кружков и секций — в условиях пандемии коронавируса.
Как долго продлится запрет, пока неизвестно. Фото: читатель КП-Челябинск
— Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по возрастным категориям до 18 лет запрещено на всей территории Челябинской области, —говорится в подписанном Леонидом Одером приказе.
При этом, как уточнили в пресс-службе Минспорта, заниматься в спортивных секциях детям разрешено. Запрет касается только проведения соревнований среди несовершеннолетних.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru