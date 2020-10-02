В Челябинской области запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков

Запрет касается только проведения соревнований. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Южном Урале запрещены спортивные мероприятия. Соответствующий приказ в четверг, 1 октября, подписал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Согласно документу, это связано с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе и соответствует санитарным требованиям работы детских организаций — школ, кружков и секций — в условиях пандемии коронавируса.

Как долго продлится запрет, пока неизвестно. Фото: читатель КП-Челябинск

— Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по возрастным категориям до 18 лет запрещено на всей территории Челябинской области, —говорится в подписанном Леонидом Одером приказе.

При этом, как уточнили в пресс-службе Минспорта, заниматься в спортивных секциях детям разрешено. Запрет касается только проведения соревнований среди несовершеннолетних.

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