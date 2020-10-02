Водитель «Жигули» отделался легким испугом. Фото: ОГИБДД по Челябинску

В Челябинске на улице Курчатова поздно вечером в четверг, 1 октября, 31-летний за рулем ВАЗ-2107 въехал в большегруз с прицепом. Мужчина отделался легким испугом.

— «Семерка» въехала в фуру, но вроде обошлось без жертв, — рассказал КП-Челябинск очевидец ДТП.

В городском управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла в 23:00 в районе дома №19 по улице Курчатова. Мужчина за рулем ВАЗ не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль 3010GD с прицепом PRM 111.

— В столкновении пострадал водитель автомобиля легковушки, — рассказали в Госавтоинспекции, не уточнив характер травм. — Ему назначено амбулаторное лечение.

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