Есть дети и постоянная работа: в Челябинской области осудили семейную пару за торговлю наркотиками

Супруги вели торговлю в составе ОПГ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых оказались семейная пара из Копейска, а также два жителя Магнитогорска. Им было предъявлено обвинение в торговле наркотиками в крупном размере в составе организованной преступной группировки.

В суде установили, что подсудимые в период с апреля по сентябрь 2018 года делали «закладки» с наркотиками на территории Южного Урала. Участники ОПГ, чтобы не попасться полицейским, осуществляли свою преступную деятельность в населенных пунктах, где они не проживали.

Однако злоумышленников все равно задержали. Это сделали сотрудники МВД и ФСБ по Челябинской области. Они также нашли в ходе обыска в одном из жилищ синтетические наркотики массой более 310 грамм. Уголовные дела наркодиллеров рассмотрели в Орджоникидзевском районном суде.

— Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет 6 месяцев до 13 лет, мужчинам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщинам — в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что осужденные относятся к категории социально благополучных граждан, имеют детей, постоянную работу, а также не являются наркозависимыми.

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