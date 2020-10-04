Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок на скутере

По факту произошедшей аварии возбуждено уголовное дело. Фото: ЧП ДТП Златоуст / Vk.com

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту смертельного ДТП с участием «десятки» и скутера. Тогда погиб ребенок, а еще несколько несовершеннолетних получили травмы.

— Прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверено исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. — Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), проводимого следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области, поставлен на контроль.

Напомним, авария произошла днем, 3 октября, в деревне Бутырки Чебаркульского района. Несколько детей катались на скутере под управлением 10-летнего ребенка. По данным полиции, их сбила 29-летняя женщина на «десятке». Она скрылась с места аварии. Позже ее нашли по горячим следам. Выяснилось, что автоледи была пьяна и не имела водительских прав.

В аварии погиб 10-летний пассажир скутера, еще двое несовершеннолетних были с травмами госпитализированы в местную больницу.

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