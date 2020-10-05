Студентка из Челябинска поехала с бизнесменом кататься на катере в Крыму и пропала

Девушка из Челябинска пропала в Крыму. Фото: instagram.com/annakrusha/

В Севастополе ищут 20-летнюю девушку из Челябинска Лилию Бирулину. Родные сообщили, что видели в последний раз ее неделю назад, 29 сентября. Вечером в прошлый вторник она поехала с московским бизнесменом, который предложил ей прокатиться на катере.

— 29 сентября предположительно была с мужчиной 30-40 лет, спортивного телосложения, около 17:00 отплыли на катере из бухты Круглая (г. Севастополь, Крым), возможно с ними был кто-то еще, дальнейшей информации о ее местоположении нет, — рассказал сестра пропавшей Анна.

Фото: instagram.com/annakrusha/

Лилия приехала в Севастополь и поступила в местный вуз. Она поддерживала связь с семьей в Челябинске, а потом перестала отвечать. Родные забеспокоились и подняли тревогу в соцсетях.

— Дочь поступила на факультет лингвистики, приехала в Севастополь в первых числах сентября, а две недели назад познакомилась с компанией, в которой был и тот человек, что катал ее на яхте. После 29 сентября о дочери нет никаких вестей, — рассказала КП-Крым мать пропавшей Гульнара.

Также сестра пропавшей Анна сказала, что получает много сообщений от очевидцев, тем не менее, восстановить полную картину произошедшего пока не удается. Всех, кто что-то видел или слышал в тот вечер, семья Лилии просит сообщить, позвонив по номерам телефонов: +7 (950) 736-50-35, +7 (902) 602-21-81.

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