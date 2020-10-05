Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 октября Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав озвучил свежую статистику по зараженным коронавирусом в Челябинской области. На утро 5 октября зарегистрировали 92 новых случая, девять заболевших — школьники.

За день выписали 100 пациентов. С начала пандемии в регионе 13073 человека переболели COVID-19.

За сутки погибло еще четверо зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 64 года: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность;

— пациент, 81 год: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

— пациент, 78 лет: обширный постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 66 лет: злокачественное новообразование, атеросклеротическая болезнь сердца.

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