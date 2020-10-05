Почти половина сотрудников мэрии Челябинска перешла на удаленку

На дистанционку ушли 40% чиновников Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска заявили, что почти половина сотрудников мэрии работает дистанционно. Об этом рассказал заместитель главы города Валерий Смирнов. По его словам,

— 40% сотрудников работают на удаленке, часть из них находится на больничном, — сообщил Валерий Смирнов.

По словам чиновника, в сентябре прошлого года в администрации было 29 больничных, а сейчас — 20. С какими диагнозами сотрудники мэрии ушли на удаленку, не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru