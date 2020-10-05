Почти половина сотрудников мэрии Челябинска перешла на удаленку

На дистанционку ушли 40% чиновников
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска заявили, что почти половина сотрудников мэрии работает дистанционно. Об этом рассказал заместитель главы города Валерий Смирнов. По его словам,
— 40% сотрудников работают на удаленке, часть из них находится на больничном, — сообщил Валерий Смирнов.
По словам чиновника, в сентябре прошлого года в администрации было 29 больничных, а сейчас — 20. С какими диагнозами сотрудники мэрии ушли на удаленку, не сообщается.
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