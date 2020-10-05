У мэра Магнитогорска обнаружили коронавирус

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом. Фото: instagram.com/admin_mgn/
Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом. В администрации города подтвердили эту информацию.
— Болезнь протекает в легкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции, — рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
Напомним, за сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 92 человека, среди них девять школьников. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 17198 случаев заражения.
Также в Челябинске 40% сотрудников мэрии перешли на удаленку, часть из них взяли больничный.
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