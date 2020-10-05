У мэра Магнитогорска обнаружили коронавирус

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом. Фото: instagram.com/admin_mgn/

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом. В администрации города подтвердили эту информацию.

— Болезнь протекает в легкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции, — рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Напомним, за сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 92 человека, среди них девять школьников. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 17198 случаев заражения.

Также в Челябинске 40% сотрудников мэрии перешли на удаленку, часть из них взяли больничный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru